«Дом молодежи Санкт-Петербурга» проведет экскурсии по святым и историческим местам

Государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи Санкт-Петербурга» решил провести цикл экскурсий по святым и историческим местам. Соответствующая закупка на 4 млн рублей опубликована 24 апреля.

Цель экскурсий – привлечь внимание молодежи и повысить уровень её религиозной грамотности. В документах «Дома молодежи» не указано, в какие места требуется провести экскурсии. При этом, заказчик хочет организовать в 2019 году 30 выездов. В каждом участие должны принять 50 человек.

Также «Дом молодежи» указал, что организатор экскурсий должен предоставить сухпаек и горячее питание. Ещё подрядчик обязан создать буклеты для каждого мероприятия, а после предоставить фотоотчет о каждом этапе экскурсии: не менее 1000 фотографий в электронном виде и не менее 210 – в распечатанном. Для девушек и женщин организатор цикла должен будет подготовить 500 бирюзовых платков.

В прошлом году «Дом молодежи» проводил аналогичный аукцион. Тогда контракт заключили с ООО «Танос» на 3,7 млн рублей. Согласно контракту, компания обязана была провести 30 экскурсий в общей сложности для 1500 человек.