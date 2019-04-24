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24 апреля, 13:38

Французский суд решил самостоятельно расследовать дело Навальных и "Ив Роше"

фото ЗакС политика Французский суд решил самостоятельно расследовать дело Навальных и "Ив Роше"

Политик Алексей Навальный на просторах своего блога сообщил, что ему пришла повестка в суд французского города Ван с требованием посетить предварительное заседание по делу о возможном вмешательстве и "муссировании личных интересов Путина" в уголовном разбирательстве, инициированном Россией, против него, его брата Олега и компании "Ив Роше" в 2014 году.

Оппозиционер напомнил о том, как протекал ход дела.

"<...> «дело Ив Роше» - фальшивка о том, что братья Навальные якобы похитили у компании 55 миллионов рублей. Уже потом, в ходе суда, компания поняла, во что ввязалась и заявила, что ущерба им никто не наносил, они ни к кому претензий не имеют. На что следователь СК в суде в присутствии журналистов сказал: "Следователь лучше знает, наносили вам ущерб или нет", - освежил в памяти события Навальный.

Позднее "узы Фемиды" все же "сковали" обоих братьев: в декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно, а его брат Олег - 3,5 года реального срока. Им инкриминировали заключение заведомо невыгодной для "Ив Роше" сделки с аффилированной с семьей компанией. 

В начале апреля 2019 года ЕСПЧ присудил политику 20 тысяч евро компенсации по данному разбирательству за причиненный ему моральный ущерб (в виде домашнего ареста).

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