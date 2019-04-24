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24 апреля, 13:45

Макаров объяснил, почему Пьеху, Сокурова и Фирсова не выбрали почетными гражданами

фото ЗакС политика Макаров объяснил, почему Пьеху, Сокурова и Фирсова не выбрали почетными гражданами

Спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову на брифинге 24 апреля задали вопрос, почему в 2019 году было решено не выбирать почетных граждан Петербурга.

- Депутаты не проголосовали, - ответил Макаров. Более подробного объяснения журналисты не услышали.

Напомним, против выборов почетных граждан проголосовали депутаты “Единой России”, петербургским отделением которой руководит Макаров.

На звания почетных петербуржцев выдвинули певицу Эдиту Пьеху, режиссера Александра Сокурова и бывшего ректора Европейского университета Бориса Фирсова. Пьеха претендовала на звание в шестнадцатый раз.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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24 апреля, 18:51    
17-36 Просветили бы неграмотных, в каком месте Библии сказаны цитируемые (приблизительно) слова. Не надо пи"деть, не зная предмета. Да и к "гению" это относится.

24 апреля, 17:36    
Телец замечательно иллюстрирует 53-й том сочинений В.И. Ленина. Напомню, Сокуров вкладывает умирающему Ленину замечательную фразу (цитирую приблизительно): "А может быть Христос был прав, и начинать надо было с воспитания человека?"

24 апреля, 16:29    
16:17. "Телец"-тотальная клевета и циничное издевательство над очень больным человеком - Лениным - вождём мирового пролетариата! Ненавижу Сокурова всеми фибрами души!

24 апреля, 16:17    
16:07 Это только для сталинистских наследников палачей, "вечновчерашних", "Телец" Сокурова - бельмо на глазу. У большинства смотревших фильм, созданный на документальной основе, может появиться даже жалость к несчастному больному человеку (Ульянову), окружённому предательством вчерашних соратников. Особенно ясно показана подлая роль Джугашвили ("Сталина") в последние дни жизни "вождя мирового пролетариата".

24 апреля, 16:07    
15:56. Сокуров-почётный гражданин лишь в среде антисоветчиков-прозападных русофобов, жидомасонов и гомосеков! Это все! За один клеветнический "Телец" его надо сжечь публично на костре!

24 апреля, 15:56    
15:22 Это сталинистам не место в Санкт-Петербурге, где их идейные предки устроили вакханалию "ленинградского дела". Сокуров, и без всякого признания со стороны депутатов от партии Путина-Беглова, давно считается почётным гражданином нашего города.

24 апреля, 15:27    
14-58 А ещё один подобный гений уехал во Францию, где его поместили в психушку. Нет у них ценителей высокого искусства, как вы. Не понимают они прелести прибитой гвоздём мошонки и бессмысленных мельканий сюжетов. Но вид делается глубокомысленный, высокоинтеллектуальный, как у ценителей "черного квадрата".

24 апреля, 15:22    
Сокуров - ярый антисоветчик, да и русофоб, потому не может быть почётным гражданином ВЕЛИКОГО Ленинграда(Петербурга)!!!

24 апреля, 14:58    
14:01, Пьеха - достойна, Сокуров - гений, но для понимания высокого зачастую требуется образование.

24 апреля, 14:01    
Пьеха в принципе достойна, а двое других ни в коем случае!

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