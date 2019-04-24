Горсуд не стал рассматривать жалобу Михайлова и Литвина на штраф в 7,3 млн рублей из-за ошибок

Горсуд Петербурга снял с рассмотрения жалобу координатора «Весны» Богдана Литвина и главы штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова на штраф в 7,3 млн рублей за растоптанные газоны на акции 5 мая из-за ошибок в решении суда, сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Основанием для снятия дела с рассмотрения стала ст. 200 ГПК (исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда). Это означает, что дело вернут во Фрунзенский суд Петербурга для исправления. Какие именно описки и ошибки есть в документе - не уточняется.

В феврале Фрунзенский суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Михайлову и Литвину, обязав их выплатить штраф в 7,3 млн рублей. По версии прокуроров, активисты – организаторы акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, и якобы поэтому виноваты в том, что протестующие испортили газоны во время мероприятия. Изначально прокуратура оценивала ущерб в 10,9 млн рублей.

В 2018 году Михайлов суммарно провел под арестом 80 суток. Из них 55 суток за организацию «Забастовки избирателей». За майскую акцию «Он нам не царь» Денис Михайлов отвечал уже дважды. Сначала Смольнинский районный суд назначил ему 25 суток ареста, а потом Октябрьский суд – рекордные для Петербурга 300 тысяч рублей штрафа.