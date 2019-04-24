Звонки с таксофонов в России станут бесплатными с 1 июня

ПАО «Ростелеком» отменит плату за звонки с универсальных таксофонов по всей России с 1 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу оператора Михаила Осеевского.

«Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать бесплатными вообще все звонки на территории Российской Федерации на любые фиксированные телефоны», - сказал Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Всего по стране действуют 148 тысяч таксофонов. «Ростелеком», единственный оператор их обслуживания, начал постепенно делать бесплатными звонки с них с начала 2018 года. Сперва бесплатными стали местные соединения, затем – звонки внутри региона. По мнению Осеевского, таксофоны «живы, живут и еще долго будут жить», поскольку мобильная связь действует не на всей территории страны.