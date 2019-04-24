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24 апреля, 14:38

Минюст оштрафовал движение "За права человека" за отказ признавать себя иноагентом

фото ЗакС политика Минюст оштрафовал движение "За права человека" за отказ признавать себя иноагентом

Столичный Мещанский районный суд выписал штраф в размере 300 тысяч рублей движению Льва Пономарёва "За права человека" за отказ "присоединяться" к реестру НКО-иностранных агентов, поделился сам правозащитник с "МБХ Медиа".

"Да, нас оштрафовали на 300 тысяч, конечно будем обжаловать это решение", - сообщил он изданию.

Некоторое время назад "под раздачу" попала и другая организация, подведомственная Пономарёву, - "Горячая линия". Суд установил, что она финансируется из-за рубежа и якобы занимается политической деятельностью. В качестве примера такой "деятельности" судья обозначила проект "Горячей линии" под названием "Мониторинг заболеваемости туберкулезом среди заключенных в местах лишения свободы". Сомнительными ей также показались встречи родственников фигурантов "пензенского дела".

Минюст признал движение "За права человека" иноагентом в середине февраля 2019 года. В конце 2018 года правозащитное сообщество впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом поучаствовать в акции в поддержку фигурантов дел "Сети" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и "Нового величия".

 

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24 апреля, 17:26    
Суд  давно должен занести себя в список иногентов по факту своей деятельности.

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