Минюст оштрафовал движение "За права человека" за отказ признавать себя иноагентом

Столичный Мещанский районный суд выписал штраф в размере 300 тысяч рублей движению Льва Пономарёва "За права человека" за отказ "присоединяться" к реестру НКО-иностранных агентов, поделился сам правозащитник с "МБХ Медиа".

"Да, нас оштрафовали на 300 тысяч, конечно будем обжаловать это решение", - сообщил он изданию.

Некоторое время назад "под раздачу" попала и другая организация, подведомственная Пономарёву, - "Горячая линия". Суд установил, что она финансируется из-за рубежа и якобы занимается политической деятельностью. В качестве примера такой "деятельности" судья обозначила проект "Горячей линии" под названием "Мониторинг заболеваемости туберкулезом среди заключенных в местах лишения свободы". Сомнительными ей также показались встречи родственников фигурантов "пензенского дела".

Минюст признал движение "За права человека" иноагентом в середине февраля 2019 года. В конце 2018 года правозащитное сообщество впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом поучаствовать в акции в поддержку фигурантов дел "Сети" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и "Нового величия".