Треть политических партий могут ликвидировать к концу года

К концу 2019 года примерно треть российских политических партий могут ликвидировать из-за несоответствия требованиям законодательства, передает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Сейчас в России участвовать в выборах может 61 партия. Памфилова отметила, что 25 из них «вообще не имеют ни одного мандата». Согласно закону «О политических партия», партия считается участвующей в выборах, если за семь лет она регистрировала федеральный список кандидатов в Госдуму, кандидата на должность президента, на должность руководителей регионов России хотя бы в 10% субъектов, списки кандидатов в региональные парламенты в 20% субъектов и в органы местного самоуправления – в более чем половине субъектов.

Почти половина партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, сообщила Памфилова. По ее словам, одна партия представила отчет с нарушением сроков, еще одна его не представила, 46 партий (или их региональные отделения) «нарушали сроки или порядок представления отчетов».