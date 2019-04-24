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24 апреля, 15:03

Треть политических партий могут ликвидировать к концу года

фото ЗакС политика Треть политических партий могут ликвидировать к концу года

К концу 2019 года примерно треть российских политических партий могут ликвидировать из-за несоответствия требованиям законодательства, передает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Сейчас в России участвовать в выборах может 61 партия. Памфилова отметила, что 25 из них «вообще не имеют ни одного мандата». Согласно закону «О политических партия», партия считается участвующей в выборах, если за семь лет она регистрировала федеральный список кандидатов в Госдуму, кандидата на должность президента, на должность руководителей регионов России хотя бы в 10% субъектов, списки кандидатов в региональные парламенты в 20% субъектов и в органы местного самоуправления – в более чем половине субъектов.

Почти половина партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, сообщила Памфилова. По ее словам, одна партия представила отчет с нарушением сроков, еще одна его не представила, 46 партий (или их региональные отделения) «нарушали сроки или порядок представления отчетов».

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24 апреля, 18:49    
Неужели начнут с Едра?

24 апреля, 17:23    
Чтобы закрыть какую-либо партию всегда можно изобрести критерий, под который она не подходит.
Начнём с "Единой России" - ликвидировать за антинародные действия.

24 апреля, 16:11    
Да, оставить штук 5-7 партий для "демократического" блефа, остальные ликвидировать!

24 апреля, 16:04    
Останутся около десятка реально действующих в каких-то регионах партий и пара десятков спойлеров, на подсосе у госвласти.

24 апреля, 15:20    
Давно пора закрыть партии-обманки! Чем меньше партий, тем лучше!

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