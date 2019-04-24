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Новости

24 апреля, 15:07

Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, теперь лица, проживающие на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Чтобы получить российский паспорт, жители ДНР и ЛНР должны обратиться в уполномоченные территориальные органы МВД России, представить удостоверение личности с отметкой о регистрации в этих регионах, документы о наличии гражданства другого государства, заключении или расторжении брака, о рождении ребенка, смене имени, фамилии, отчества, если такие документы есть. 

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании на территории России удостоверяющих личность документов, выданных в ДНР и ЛНР.

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24 апреля, 19:33    
А что ещё можно было ожидать, нагадить хоть в чём-то.

24 апреля, 19:01    
18:55 Ничего не будет, кроме мошенничества с кредитами и трат на содержание отребья.
Запад же потирает руки - чем быстрее РФ одамбасится, тем быстрее развалится. Да, Саша, Ваван все правильно делает.

24 апреля, 19:01    
Улучшения только демографической ситуации и ухудшение всех остальных. Надо отношения выстраивать, а тут рубанули по самое не могу.

24 апреля, 18:56    
17:10 Да-да - бланки паспортов через стену перекидывали, а Путин их сачком ловил. Ну, и себе немного оставил.

24 апреля, 18:55    
Очень сильный ход Президента Путина, который даст огромный эффект в плане улучшения демографической ситуации в России и козыри на всех направлениях международных отношений, не только по украинской тематике! 3,7 миллионов человек в ДНР и ЛНР хотят стать гражданами России-это очень серьёзно! Запад в трансе!

24 апреля, 18:50    
18:43 Сказочный же.

24 апреля, 18:43    
Чуть затихло-плеснем бензинчику. Нахрена?

24 апреля, 18:40    
Ваван не смог не нагадить. Нет, не Украине, а снова России.

24 апреля, 17:10    
Западные(ФРГ) же немцы давали гражданство восточным немцам из ГДР-члена ООН под аплодисменты США, Англии, Франции и тд. А почему нельзя России дать российское гражданство миллионам этнических РУССКИХ Донбасса????????? Путин всё правильно сделал и в интересах граждан ДНР, ЛНР, а главное - России!

24 апреля, 17:04   Игорь  
Это должен был сделать Ельцин в 91, но бросил 25 миллионов русских во всех республиках.

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