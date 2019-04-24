После обысков в "Росбалте" в СПЧ задумались об изменении законов о защите журналистов

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов уверен, что в законодательство необходимо внести ряд корректировок о защите журналистов.

К подобного рода умозаключениям члена СПЧ подтолкнули обыски в информационном агентстве "Росбалт", прошедшие недавно и заставшие редакцию и её сотрудников врасплох.

Во время заседания временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Федотов уведомил сенаторов о необходимости внесения изменений в УПК и закон о СМИ для того, чтобы привести их в соответствие с рекомендациями Совета Европы. Например, согласно 108 статье УПК воспрещается допрашивать журналиста об источнике, предоставившем ему те или иные конфиденциальные сведения, однако ни в одном законе нет запрета на обыски в редакции.

Федотов заявил, что любой журналист является источником независимой информации, именно поэтому уязвим и нуждается в защите. В качестве примеров он привел главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и Джулиана Ассанжа.

Помимо прочего, глава СПЧ сообщил о создании совместного с Союзом журналистов России (СЖР) центра мониторинга нарушения прав журналистов.

18 апреля в столичную редакцию ИА "Росбалт" нагрянули с обысками представители правоохранительных органов. Были изъяты несколько рабочих системных блоков и документация. Главный редактор агентства Николай Ульянов позже сообщил, что оперативные мероприятия связаны с делом о клевете в отношении бизнесмена Алишера Усманова.