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24 апреля, 16:47

Ко Дню победы в Петербурге высадят более полумиллиона цветов

фото ЗакС политика Ко Дню победы в Петербурге высадят более полумиллиона цветов

Городские садовники приступили к высадке в уличные вазоны цветов виолы, уведомляет пресс-служба комитета по благоустройству. Ко Дню Победы общее количество высаженных растений превысит 500 тысяч.

Более всего цветов появится на проспекте Непокоренных - 77,5 тысяч. Работы вовсю идут и на Васильевском острове, и в Летнем саду, где со статуй наконец сняли зимнее "облачение", и в других районах Северной столицы.

Помимо виол, в числе первоцветов, которыми смогут полюбоваться петербуржцы ко Дню победы, традиционно остаются тюльпаны. Летом их места займут иные представители флоры.

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0:32    
21-48
Не боись, снег - не помеха, а свою долю спишем в любом случае.

24 апреля, 21:48    
Даже если снег пойдёт? А потом можно будет всё списать на митингующих - потоптали...

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