Ко Дню победы в Петербурге высадят более полумиллиона цветов Городские садовники приступили к высадке в уличные вазоны цветов виолы, уведомляет пресс-служба комитета по благоустройству. Ко Дню Победы общее количество высаженных растений превысит 500 тысяч. Более всего цветов появится на проспекте Непокоренных - 77,5 тысяч. Работы вовсю идут и на Васильевском острове, и в Летнем саду, где со статуй наконец сняли зимнее "облачение", и в других районах Северной столицы. Помимо виол, в числе первоцветов, которыми смогут полюбоваться петербуржцы ко Дню победы, традиционно остаются тюльпаны. Летом их места займут иные представители флоры. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен