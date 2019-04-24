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24 апреля, 17:17

Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года

фото ЗакС политика Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года

Во время встречи Владимира Путина с членами Совета законодателей в Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала предложение продлить программу материнского капитала ещё на 6 лет вперед - до 2025 года, передает "Интерфакс".

Свою инициативу сенатор аргументировала тем, что за обозначенное ей время национальный проект "Демография" должен "стабилизироваться" и привести к ожидаемым результатам. Вместе с тем в Совфеде прорабатывается законопроект об основах правового положения многодетных семей, который, по словам Матвиенко, должен стать для них "сводом гарантий".

Ранее в Министерстве труда известили, что в 2018 году темпы рождаемости в России снизились на 5,4% (минус 90 тысяч рождений по сравнению с 2017-м).  Размер материнского капитала, получаемого за второго ребенка, составляет 453 тысячи рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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24 апреля, 23:13    
хорошее решение. не вижу повода глумиться. надо поощрять, когда власти делают что-то полезное.

24 апреля, 19:17    
Это ж 453 тыр!!!!

24 апреля, 19:03    
Неужели сама будет рожать?

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