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Новости

24 апреля, 17:27

На улице Димитрова автобус вместе с пассажирами провалился в размыв с кипятком

фото ЗакС политика На улице Димитрова автобус вместе с пассажирами провалился в размыв с кипятком

В результате прорыва трубы с горячей водой на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской пассажирский автобус "ушёл" в размыв с кипятком.

По сведениям очевидцев, опубликованным в паблике "ДТП и ЧП. Петербург", люди, находившиеся внутри салона, вынуждены были вылезать из транспорта через люк на крыше. Сейчас автобус погружен передними колесами в яму с кипятком, который продолжает разливаться по округе. 

Движение всего общественного транспорта в этом районе, пересекающего участок, парализовано.

avtobus_kipyatok1.jpg (520 KB)

Фото: паблик "ДТП и ЧП. Петербург"

Как сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Петербургу Андрей Литовка, даже несмотря на то, что среди пассажиров был ребенок шести лет, "за медицинской помощью никто не обращался", уведомляет 78.ru.



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0:29    
18-14
Эк, дружочек , ты загнул...
Смольный, к твоему сведению, памятник истории и культуры. Призывы к уничтожению памятника, охраняемого государством - это статья. Другое дело - теперешние обитатели, благородства им явно не хватает.

24 апреля, 21:45    
Везде разгильдяйство, коррупция и безнаказанность, которая приводит к человеческим жертвам.
А потом всякие проходимцы от ЕдРа пиарятся на чужом горе - организуют траурные митинги и  льют крокодиловы слёзы  на месте трагедии с  зажиганием свечей и возложением цветов: общее горе объединяет электорат, так  его легче строить и окучивать.

24 апреля, 21:14    
19:18
Обходите стороной перекресток улицы Димитрова и Будапештской!
А также и все остальные 100500 улиц нашего города.
Иначе вы сильно рискуете не пережить даже жалких существ, сидящих на диване с бутылкой пива.

24 апреля, 19:18    
18.14 "Мы" - это кто ? Блюющие злобой по любому поводу ? Это те, которые любое несчастье превращают в предлог для изрыгания желчи и ненависти ? Не берите на себя много - надорвётесь. Вы - это далеко не все мы. Люди живут и радуются прелестям жизни. Кстати, медициной доказано, что позитивные люди живут дольше и успешней во всех областях.А вы так и сдохнете в одиночестве на диване с бутылкой пива и кучей лекарств, изливая ненависть ко всем и ко всему. Жалкие вы существа !

24 апреля, 18:26    
18:14 вместе с кремлем и думкой.

24 апреля, 18:14    
Почему Смольный до сих пор никуда не провалился?
Мы давно заждались этого события.

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