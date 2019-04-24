На улице Димитрова автобус вместе с пассажирами провалился в размыв с кипятком

В результате прорыва трубы с горячей водой на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской пассажирский автобус "ушёл" в размыв с кипятком.

По сведениям очевидцев, опубликованным в паблике "ДТП и ЧП. Петербург", люди, находившиеся внутри салона, вынуждены были вылезать из транспорта через люк на крыше. Сейчас автобус погружен передними колесами в яму с кипятком, который продолжает разливаться по округе.

Движение всего общественного транспорта в этом районе, пересекающего участок, парализовано.

Фото: паблик "ДТП и ЧП. Петербург"

Как сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Петербургу Андрей Литовка, даже несмотря на то, что среди пассажиров был ребенок шести лет, "за медицинской помощью никто не обращался", уведомляет 78.ru.

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