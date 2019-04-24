Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

24 апреля, 17:51

У Смольного задержали протестующих против застройки сквера в Новой Охте и журналиста

фото ЗакС политика У Смольного задержали протестующих против застройки сквера в Новой Охте и журналиста

Полицейские задержали несколько человек на акции у Смольного в защиту сквера на проспекте Маршака, передает Piter.TV.

Инициативная группа жителей Новой Охты принесла к Смольному 300-килограммовый мешок бетона в знак протеста против застройки сквера на проспекте Маршака, 1, где хотят построить торговый центр. Участники акции надеялись, что врио губернатора Алекcандр Беглов выйдет к ним обсудить проблему, но вместо чиновника их встретили правоохранители.

По данным канала, задержаны от 5 до 10 человек, их доставили в 76-й отдел полиции. Среди задержанных – корреспондент Piter.TV Надежда Путинцева: в полиции она находится уже более двух часов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
24 апреля, 13:42Горсуд не стал рассматривать жалобу Михайлова и Литвина на штраф в 7,3 млн рублей из-за ошибок
24 апреля, 10:12Пенсионерка у ЗакСа потребовала решить жилищные проблемы многодетных семей
20 апреля, 13:49Участников "Весны" задержали во время акции против обязательного военного призыва
18 апреля, 15:22Суд оставил в силе штраф "Водоканалу" за перекрытие площади Ленина перед "пенсионным" митингом
12 апреля, 18:10Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"
11 апреля, 15:13"Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"
10 апреля, 11:40Петербургские активисты просят ЕСПЧ защитить их право на свободу выражения мысли
5 апреля, 16:52Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального
3 апреля, 18:30Активиста "Весны" Ильина оштрафовали за акцию в поддержку Анастасии Шевченко
31 марта, 17:01"Хватит уничтожать науку": петербуржцы вышли в поддержку Пулковской обсерватории
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:21    
Вот парадный подъезд. Спасибо, что хоть не выпороли холопов.
Пора уже просыпаться, людишки! Хватит просить. Пора требовать.

24 апреля, 18:28    
Сволочи. Люди имеют право публично выражать протест против действий власти.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет

Все новости:

24 апреля, 20:53 Суд Архангельска оштрафовал участников «мусорных» протестов на 912 тысяч рублей   1

24 апреля, 20:17 Муниципал: Депутаты МО Красненькая речка просят полицию наказать ударившего беременную кошку охранника ЛГУ   2

24 апреля, 19:38 Роскомнадзор отказал в лицензии СМИ Гудкову, ФБК и "Открытым медиа"   1

24 апреля, 19:18 Вишневский спросил Смольный о закрытии школы с изучением польского языка

24 апреля, 18:45 Суд арестовал главу центра "Э" в Карачаево-Черкесии и генерала СК по делу Арашуковых   1

24 апреля, 18:00 ЗакС и 710 миллионов на пиар   1

24 апреля, 17:56 "Проект": Кремль рекомендовал федеральным телеканалам не "захваливать" Зеленского   1

24 апреля, 17:55 Муниципал: Мундепы «Гражданки» решили передать полномочия ИКМО ТИКу

24 апреля, 17:51 У Смольного задержали протестующих против застройки сквера в Новой Охте и журналиста   2

24 апреля, 17:27 На улице Димитрова автобус вместе с пассажирами провалился в размыв с кипятком   6

24 апреля, 17:17 Матвиенко предложила Путину продлить программу маткапитала до 2025 года   3

24 апреля, 16:47 Ко Дню победы в Петербурге высадят более полумиллиона цветов   1

24 апреля, 16:25 После обысков в "Росбалте" в СПЧ задумались об изменении законов о защите журналистов

24 апреля, 15:35 Twitter обжаловал штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

24 апреля, 15:07 Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР   15

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.