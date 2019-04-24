"Проект": Кремль рекомендовал федеральным телеканалам не "захваливать" Зеленского

Из аппарата администрации президента России руководителям федеральных российских телеканалов мог быть дан "наказ" чрезмерно не хвалить нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Проект", ссылаясь на источники в Кремле.

Информатор издания рассказал, что в последнее время программы, выходящие про Зеленского на отечественном ТВ, изобиловали комплементами в его адрес, что в АП считают "перегибом". В Кремле пока не знают, чего ждать от нового главы Украины, поэтому важно сохранять нейтралитет и не вдаваться в популизм.

"Проект" привел в пример программу Дмитрия Киселева "Вести недели" от 14 апреля, в которой тележурналист всячески расписывал преимущества Зеленского как политика, уничижая при этом заслуги Петра Порошенко, традиционно именуя его "Порки". Неделю спустя, уже в следующем выпуске программы, Киселев "од" в адрес победителя себе не позволял. Помимо прочего, 22 апреля аккуратно высказывались о нем и ведущие "Времени" на Первом канале.

Накануне, 23 апреля, ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.