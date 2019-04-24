ЗакС и 710 миллионов на пиар

Депутаты ЗакСа 24 апреля сразу в трех чтениях приняли законопроект, разрешающий пенсионерам и предпенсионерам круглый год бесплатно ездить на пригородных электричках. Благородное, на первый взгляд, начинание раскритиковали оппозиционеры, а его автора – врио губернатора Петербурга Александра Беглова – обвинили в лицемерии. Также на пленарном заседании поправили городской закон о реновации и в шестнадцатый раз решили не делать Эдиту Пьеху почетной петербурженкой.

На входе в Мариинский дворец депутатов петербургского парламента встречала пенсионерка Анна Константиновна с плакатом в поддержку многодетных семей. Ожидая, что в Законодательном собрании будут рассматривать вопрос о предоставлении мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет права на бесплатный проезд в электричках, и, зная, что бюджету это обойдется в 710 млн рублей, петербурженка решила выразить свое негодование.

- Ежу понятно, что это делается специально перед выборами, - сообщила пикетчица корреспонденту ЗАКС.Ру.

Пенсионерам в дачный сезон уже предоставляют льготы: они платят только 10% от стоимости билета на электричку. Например, поездка до не самой близкой Луги с учетом скидки обходится им в 34 рубля, до Тосно – в 13 рублей. Анна Константиновна считает, что она и другие вышедшие на пенсию граждане должны быть благодарны и этому, а бюджетные деньги стоило бы направить на более актуальные цели. Например, на жилье для многодетных семей, которые годами ожидают в очереди расселения из-за недостатка средств в казне.

Оказалось, что и в депутатском корпусе прорывной законопроект Беглова оценили не все. Борис Вишневский из «Яблока» и Надежда Тихонова из «Справедливой России» рассказали с трибуны, как обращались к врио губернатора с предложениями предоставить льготы различным категориям граждан, но получали «отписки». Врио, по словам Вишневского, ответил ему, что в городском бюджете нет денег на дополнительные субсидии для заслуженных доноров России и СССР. Депутат назвал такую политику временного губернатора «лицемерием» и «двойными стандартами».

- Когда оппоненты вносят предложения, требующие куда меньшего финансирования, на это якобы денег нет, а на свой пиар перед выборами – сколько хотите, - возмутился «яблочник».

Представитель фракции Партия роста Максим Резник назвал предвыборную политику Беглова и его окружения «верхом цинизма».

- То, что является закономерным и правильным возвратом долгов людям – причем маленькой толики этих долгов, – пытаются выдать за великое благодеяние, - отметил депутат.

В защиту Беглова традиционно выступил депутат «Единой России» Андрей Анохин. Он заявил, что Вишневский слишком далек от народа, потому что летает бизнес-классом за казенный счет. Видимо, Анохин имел в виду недавнюю командировку Вишневского в Израиль в составе парламентской делегации.

- Весь демагогический политес, который вы нам тут представляете, ничего общего не имеет с социальными проблемами, с которыми сталкиваются петербуржцы, - заявил единоросс.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал коллег воздержаться от «тупых и бестолковых» взаимных упреков. Он тоже был в делегации, летавшей в Израиль. Законодательный проект Беглова председатель петербургского парламента красноречиво назвал «очень хорошим».

В итоге за инициативу проголосовали почти все депутаты. Только один из голосовавших воздержался. После завершения основного заседания было назначено дополнительное, на котором законопроект градоначальника приняли в целом.

До этого депутаты успели принять в первом чтении проект закона, регулирующего городскую программу реновации. Его подготовили трое депутатов «Единой России» и Сергей Трохманенко из Партии роста. Представлял инициативу председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Парламентарии предлагают дать возможность переселять жителей домов, участвующих в реновации, не только в черте квартала, но и в границах муниципалитета. Также предлагается предоставлять застройщикам «стартовые пятна» для начала проектов реновации. Фирмы-реноваторы, в свою очередь, должны будут реализовывать свои проекты поэтапно. Оппозиционеры инициативу раскритиковали. Наиболее яростно – лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, заявивший, что петербургская реновация как была, так и остается уплотнительной застройкой.

Позже Ковалев прокомментировал новость о переезде судебного квартала с набережной между Тучковым и Биржевым мостом на Смольную набережную, в сад на Неве. По мнению депутатов, большая стройка пагубно отразится на состоянии зеленой зоны. Эсер напомнил, что Беглов два месяца назад обещал жителям Центрального района сохранить сад.

- Мы считаем, что это абсолютно нецелесообразно, абсолютная блажь, - выразил Ковалев позицию фракции.

По поводу нового «арт-парка» на месте, ранее отведенном под судебный квартал, депутат тоже возмутился. Ковалев отметил, что не понимает, откуда взялся проект этой территории:

- На месте так называемого судебного квартала нужен парк. Об этом мы говорили много лет подряд и очень хорошо, что мнение горожан услышано. Возникает только вопрос, откуда взялся проект, который Беглов с таким пафосом предъявил президенту Российской Федерации? Кто автор этого проекта? Где он обсуждался? Почему там мы видим какие-то странные, вырастающие из-под земли яйца?

От вопросов строительных Ковалев незаметно перешел к теме почетных граждан Петербурга. Он попросил предоставить эти звания всем трем претендентам: певице Эдите Пьехе, режиссеру Александру Сокурову и бывшему ректору Европейского университета Борису Фирсову. К этому моменту уже прошел слух, что депутаты «Единой России» не намерены присуждать звания ни одному из трех кандидатов. Ранее единороссы проголосовали против выборов почетных граждан на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Теперь настал черед окончательного принятия решения по этому вопросу. Согласно регламенту, обсуждение прошло за закрытыми дверями. Депутаты провели за ними не менее получаса. Первой, еще до голосования, зал покинула актриса и депутат «Единой России» Анастасия Мельникова. Она дала комментарий телевизионщикам и удалилась вглубь коридора. Примерно через 10-15 минут двери открылись и из зала вышли остальные парламентарии. На вопросы журналистов о результатах голосования они отшучивались или говорили, что все прошло ожидаемо. Самым общительным оказался «яблочник» Борис Вишневский. Он сам подошел к прессе и подобному римскому императору показал кулак, опустив большой палец вниз.

- 10 за, 38 против. За то, чтобы выбирать почетных граждан, выступили я, Михаил Амосов, Максим Резник и Алексей Ковалев, - сказал Вишневский.

Когда результаты голосования попросили прокомментировать Вячеслава Макарова, спикер ответил, что все прошло по закону, поскольку депутаты вправе выбирать почетных граждан раз в пять лет. У Макарова уточнили, почему же именно в этом году выборов не состоится.

- Так проголосовали депутаты, - последовал логичный ответ.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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