Суд арестовал главу центра "Э" в Карачаево-Черкесии и генерала СК по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал начальника центра «Э» по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова и бывшего первого заместителя руководителя управления Следственного комитета по региону Казбека Булатова в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова, передает «Интерфакс».

Под стражей Бетуганов и Булатов останутся до 23 июня. Их обвиняют в нарушении п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) по делу Арашукова. По версии следствия, они, а также следователь по особо важным делам Андрей Филиппов превышали полномочия, чтобы Арашукова и его отца не привлекли к уголовной ответственности.

Бетуганова, Булатова и Филиппова задержали 23 апреля. Также в рамках дела задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора - Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.