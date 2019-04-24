Вишневский спросил Смольный о закрытии школы с изучением польского языка

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к главе комитета по образованию Жанне Воробьевой с просьбой ответить на вопросы о планах Смольного объединить школы № 216 имени Адама Мицкевича и № 206.

По словам Вишневского, родители и ученики 216-й школы сильно обеспокоены планами по объединению. Эта школа – единственная в России с углубленным изучением польского языка.

Вишневский попросил Воробьеву ответить на ряд вопросов. В том числе объяснить, почему нужно объединить школы и можно ли сохранить школу № 216 как самостоятельное учебное заведение. Если нет, то сохранится ли при объединении школ возможность изучать польский язык, а также откроют ли в 206-й школе отдельный выпускной класс для десятиклассников из 216-й.

Школа № 216 расположена в пятиэтажном доме в Графском переулке, сейчас в ней учится 113 учеников. Всем им предложили перейти в соседнюю школу № 206. Депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с MR7 заявил, что Смольный закрывает школу по политическим мотивам – из-за сложных отношений России и Польши. Директор 216-й школы Ирина Фузеева сообщила, что Смольному нерентабельно содержать школу и детям просто «не нужен польский язык, перестали интересоваться».

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