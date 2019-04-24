Роскомнадзор отказал в лицензии СМИ Гудкову, ФБК и "Открытым медиа"

Роскомнадзор отказал в выдаче лицензии СМИ политику Дмитрию Гудкову, Фонду борьбы с коррупцией и «Открытым медиа».

О своем случае Гудков сообщил в Telegram-канале. По его словам, пресс-секретарь политика Алексей Обухов оформил все документы на себя как на главного редактора «Газеты Гудкова». Сначала в Роскомнадзоре потребовали предоставить бумагу, что Гудков не против использования своего имени. В РКН передали обновленный пакет документов с соответствующим заявлением Гудкова, и спустя три недели Обухову по телефону сообщили об отказе в регистрации – из-за якобы неуказанного почтового индекса и отсутствия подтверждения, что у главного редактора нет второго гражданства.

Сотрудник ФБК Артем Торчинский пытался зарегистрировать в РКН два СМИ под разными названиями, где могли бы публиковаться материалы фонда – «Просто о политике» и «Популярная политика», передают «Открытые медиа». По словам Торчинского, отказ РКН обосновал тем, что активист не указал предполагаемое соотношение рекламных и редакционных материалов. Когда Торчинский подал документы во второй раз, оказалось, что Роскомнадзор уже успел зарегистрировать два СМИ с такими же названиями. По информации представителя ФБК, их учредитель имел отношение к прокремлевским движениям.

«Открытые медиа» подавали заявку на регистрацию сетевого издания в конце 2018 года, и спустя полтора месяца от них потребовали документы, удостоверяющие личность главного редактора Юлии Ярош – хотя копия ее паспорта и так была в пакете документов. Во второй раз от «Открытых медиа» потребовали подтвердить, что учредитель СМИ не отбывал наказания в колонии, не судим за экстремистскую деятельность, совершеннолетний и не признан судом недееспособным. В начале апреля «Открытые медиа» подали жалобу на имя главы РКН Александра Жарова.