Суд отказал Резнику в апелляции по иску к Беглову

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата Законодательного собрания Максима Резника по иску к врио губернатора Александру Беглову - в силе осталось решение Смольнинского районного суда. Заседание городского суда прошло сегодня, 25 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат Резника Натэла Пономарева в суде заявила, что они требуют рассмотреть иск по существу и исследовать доказательства, однако Смольнинский суд отказался откладывать заседание для их предоставления. Судьи заявили, что истец должен был предоставить доказательства в Смольнинском суде, и отказали в принятии ходатайств.

Адвокаты Беглова настаивали на том, что у Резника был шанс предоставить доказательства.

Напомним, депутат подал иск к Беглову из-за фразы последнего о том, что депутат якобы заявил, что Ленинград надо было сдать фашистам. Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении иска парламентария. Также из-за фразы временного градоначальника идет параллельное судебное разбирательство по иску Резника к Беглову и учредителю СМИ Василию Романову.

София Саттарова

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