Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:56

"Единая Россия" не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

фото ЗакС политика "Единая Россия" не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

Кандидат от "Единой России" не будет принимать участие в выборах мэра Новосибирска, которые состоятся ближайшей осенью, сообщил "Коммерсанту" секретарь местного отделения партии Андрей Панферов.

Он отметил, что перед партийцами поставлена задача проанализировать текущую политическую ситуацию в регионе и сконцентрироваться на выборах депутатов, которые пройдут годом позже, в 2020-м, так как ЕдРу необходимо "удержать позиции" в областном и городском парламентах.

"Сейчас в регионе достигнут определенный политический баланс. Понимая, как нелегко он нам давался, мы не собираемся расшатывать ситуацию", - поделился Панферов.

Вместе с тем, ЕР не станет поддерживать нынешнего мэра Новосибирска Анатолия Локотя, идущего на второй срок от КПРФ.

Прошлым летом непосредственно перед выборами губернатора Новосибирской области кандидат в главы региона, единоросс Андрей Травников и Локоть заключили соглашение, согласно которому последний отказывался от участия в электоральном событии в обмен на сохранение прямых выборов мэра Новосибирска. Травников гарантировал, что поддержит коллегу.

Новосибирцы будут выбирать нового главу города в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:12   vicing  
Это чисто договорняк

12:21    
Жители Новосибирска, в отличии от многих регионов, не потерпят во власти  "Единую Россию". Об этом эта партия отлично знает и поэтому заранее отползает от позора.

11:05    
Я уже писал, опираясь на факты, что политический маятник в России начал движение влево, в отличие от Европы, Украины и тд...Успешный мэр Новосибирска Локоть-очередное доказательство!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
20:56 Суд вынесет приговор экс-главе Коми Гайзеру 10 июня

20:21 "Ельцин-центр" эвакуировали из-за звонка о бомбе во время дискуссии об ЛГБТ

20:17 «Единороссы – ребята побогаче»   1

19:55 Кабмин не собирается запрещать россиянам провозить хамон и пармезан через границу   2

19:23 Суд отложил заседание по делу ЛГБТ-активиста для вызова свидетелей

19:19 Чиновники назвали жалобы на качество обучения польскому языку причиной закрытия школы № 216   5

18:58 Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"   3

18:45 Во ФСИН поведали, когда искусственный интеллект придет "на службу" в СИЗО

18:26 Бастующих в Окуловке врачей заперли на станции скорой помощи во время визита Минздрава

18:20 Единороссы собираются в 50 раз увеличить избирательный фонд на предстоящих мунвыборах

17:45 При обрушении гостиницы "Северная корона" на Карповке погиб рабочий

17:43 Шлосберг снова просит облсобрание рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов главы Пскова

17:05 В Госдуме считают "чересчур жестким" запрет на ввоз импортных сыров и мясной продукции в РФ   2

16:59 Макаров убежден, что депутатом может стать каждый   1

16:35 Пришедшего на суд в "антипутинском" пиджаке активиста "Открытой России" увезли в полицию   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.