Дом герцога Лейхтенбергского признали региональным памятником

Доходный дом Лейхтенбергского на Большой Зелениной включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в КГИОП.

Здание по адресу Большая Зеленина улица, 28, лит. А, построено в 1904-1905 годах по проекту архитектора Федора фон Постельса. Оно выполнено в стиле петербургского модерна, а его декор с круглящимися формами характерен для стиля ар-нуво. Мозаичный фриз дома выполнен в новой для своего времени технике укрупленного набора, впервые в русской мозаике здесь появился индустриальный пейзаж с дымящимися трубами и другие элементы. Дом сохранился до наших дней без существенных изменений.

До революции 1917 года здесь жили деятели искусства и науки: скульптор Артур Обер, художник Иван Пархоменко, профессор Михаил Рейснер, писательница и журналистка Лариса Рейснер. Сейчас это многоквартирный жилой дом.