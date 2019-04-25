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Новости

12:21

Верховная рада признала украинский язык единственным государственным

фото ЗакС политика Верховная рада признала украинский язык единственным государственным

Депутаты Верховной рады приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного": за инициативу утвердительно проголосовали 278 из 450 парламентариев, сообщает УНИАН. Перед тем, как документ был принят в нынешнем виде, было рассмотрено 2082 поправки.

В законе прописаны лица, которые обязаны владеть украинским языком и пользоваться им при исполнении своих обязанностей. Это - глава и высшее руководство государства, судейский и прокурорский корпуса, служащие Нацбанка Украины, военные офицеры, педагоги, медперсонал и другие сотрудники госучреждений.

Между тем, на бытовом уровне, а также при проведении религиозных обрядов не воспрещается пользоваться иными языками.  Однако, согласно поправкам, предусматривается, что любой гражданин Украины обязан владеть государственным языком.

Лицо, претендующее на получение украинского гражданства, обязано доказать, что владеет языком. Исключение предусмотрено лишь для некоторых категорий военных.

В свою очередь государство обязуется организовать курсы украинского языка, чтобы его смогли освоить все граждане страны.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

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15:33    
Это последствие принятия бездумных и я считаю предательских минских соглашений. Такое же предательство было на чеченской войне. Никаких соглашений не должно было быть. Наступление на фашистов до административной границы, где проходили референдумы о независимости. Остановиться и спросить гадов - вы успокоились или мы идём до Киева ? Как в Грузии - принуждение к миру.

14:50    
Весьма разумно. Живёшь в стране , учи язык. Это относится  и к России.

12:46    
Эта безмозглая Рада  лишила  жителей Донбасса избирательного права, тем самым признав их изгоями в Украине!
Какой народ такое потерпит? Попробуйте Западной Украине (территории бывшей Польши) такое устроить!!! Через неделю будете лететь со своих мест вверх тормашками....

12:37    
Зеленскому еще достанется много чего от этой безумной Рады!!!
Как Зеленский мог так сказать о Донбассе??? Это же украинцы! Отвергнуть Минское соглашение???
Замашки диктатора налицо. Неужели вся его команда разделяет его мнение?
И правильно Путин сделал, разрешив после слов Зеленского выдачу паспортов в упрощенном режиме для жителей ДНР и ЛНР. Соседям надо помогать.
А если Зеленский и далее так бездумно будет поступать, то будет он в своей стране бесправным свадебным генералом, шутом гороховым.
ДУМАЙ, Владимир Александрович, уважай своих хозяев!!!

12:30    
В ответ на это решение Путину надо упростить получение российского гражданства всем этническим РУССКИМ и пророссийским гражданам Украины! Это миллионы и миллионы людей...

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