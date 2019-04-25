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Новости

12:50

Россиянам могут запретить провозить хамон и пармезан через границу

фото ЗакС политика Россиянам могут запретить провозить хамон и пармезан через границу

Национальная мясная ассоциация предлагает запретить россиянам ввозить на территорию РФ мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, передают "Ведомости".

В продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов, полагают в ассоциации. С предложением внести хамон и пармезан в "санкционный" список выступили компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". Инициативу поддержали в Минсельхозе и Россельхознадзоре. Исключения могут составить детские молочные смеси.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в июле 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Так, был запрещен ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

В прошлом году Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2019 года.

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17:34    
А давайте ещё что-нибудь запретим.Например, есть, спать, дышать россиянам. Или это делать только славя кого-нибудь или чего-нибудь.Вот патриотизм да зацветёт. Уже полный маразм. Кстати, количество россиян, обратившихся за получением виз в Европу в эти майские праздники увеличилось на 61% по сравнению с прошлым годом.Полив грязью европейцев на нашем  ТV, как бы не старались убогие пропагандисты, ни к чему  не приводит. Люди выбирают другую цивилизованную жизнь.

14:46   Игорь  
В Штатах на таможнях тоже свирепствуют...

14:43    
14-23, так ешь сою и запивай её пальмовым маслом,становись на четыре кости и славь едро с путиным и медведевым. Ума нет - так не дашь!

14:23    
Хватит жрать привезённый из-за бугра импорт, помогая развитию иностранного производства! Патриоты хреновы!

14:00    
Всё-таки речь идет вовсе не только о хамоне-пармезане, а о молочной и мясной продукции ВООБЩЕ.
И это уже ущемляет права сотен тысяч людей, например, в нашем городе.
Хамон и пармезан покупают единицы, а обычные сыры и колбасы везут из Финляндии все.
Похоже, путинская шайка реально провоцирует в стране беспорядки и конфликты.

13:17    
Своё надо есть, помогая развитию российского производства! Постепенно и качество наших сыров сравняется с западными!

12:59    
Всем россиянам? А как же быть небожителям, они умрут без хамона и пармезана ...
Ну какая для избранных ручная кладь, для них запрещенные для простого народа продукты ввозятся эшелонами. Халявщиков не счесть...

12:58    
Абсолютно правильно, что запретили!

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