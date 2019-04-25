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12:56

Резник намерен обжаловать решение горсуда по апелляции к иску к Беглову

фото ЗакС политика Резник намерен обжаловать решение горсуда по апелляции к иску к Беглову

Депутат Законодательного собрания Максим Резник намерен обжаловать отказ Санкт-Петербургского городского суда в удовлетворении апелляции по иску к врио губернатора Александру Беглову. Об этом парламентарий сообщил ЗАКС.Ру после заседания 25 апреля.

Резник заявил, что планирует пройти «путь до конца». Адвокат депутата Натэла Пономарева уточнила, что они хотят подать кассационную жалобу в президиум Санкт-Петербургского городского суда.

- Президиум городского суда существует, и он иногда принимает правильные решения. Может быть, и в этом случае он примет правильное решение, - сказала Пономарева.

Санкт-Петербургский городской суд 25 апреля оставил в силе решение Смольнинского районного суда. Последний 21 февраля не удовлетворил иск Резника к Беглову. Депутат подал на врио губернатора в суд из-за фразы временного градоначальника. Беглов на открытии музея блокадной медицины заявил, что Резник якобы на заседании ЗакСа выступил за сдачу Ленинграда фашистам. Депутат в тот день в парламенте говорил о плохой уборке улиц Петербурга, отсутствии свободы слова. Также Резник на заседании сказал, что Беглов не подходит городу.

 



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14:33    
13-01, он же 13-21,хорошо тебе Резник резнул в одно место. Что в глаза потемнело и русофобы стали мерещиться! Сразу заорал - Ой, Резник остановись и угомонись!

13:21    
Сейчас россиянами станут миллионы(!!!) РУССКИХ жителей ДНР и ЛНР, потому без демографических потерь можно из России депортировать тысячи и тысячи прозападных русофобов, вроде Резника!

13:01    
Резник, угомонись!

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