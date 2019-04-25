Путин счел странной негативную реакцию на упрощение получения паспортов РФ для жителей ДНР и ЛНР

Президенту России Владимиру Путину кажется странной негативная реакция на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей юго-восточных территорий Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА «Новости».

«Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию», - сказал Путин.

Он напомнил, что Венгрия и Румыния давно выдают паспорта, Польша – карту поляка. «А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного», - пояснил Путин, добавив, что если другие соседние с Украиной страны делают это в течение многих лет, то почему Россия не может так делать.

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве раскритиковали этот шаг, команда избранного президентом Украины на последних выборах Владимира Зеленского призвала в ответ на это усилить антироссийские санкции.