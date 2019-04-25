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Новости

13:50

"Это полный провал политики Порошенко": Путин оценил президентские выборы на Украине

фото ЗакС политика "Это полный провал политики Порошенко": Путин оценил президентские выборы на Украине

После двустороннего саммита глав Северной Кореи и РФ Ким Чен Ына и Владимира Путина последний дал небольшую пресс-конференцию по итогам дискуссии, где позволил журналистам задавать вопросы, связанные с международной повесткой дня. Большинство представителей СМИ интересовали последние события, произошедшие на Украине, а именно: выборы нового президента государства и упрощение получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.

Один из корреспондентов спросил Путина, как, по его ведению, при новом президенте будут складываться российско-украинские отношения и как он в целом оценивает прошедшие выборы. Путин ответил лаконично.

"Мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но это зависит от них. А оценивать... Ну что здесь оценивать. Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Посмотрим, как они выстроят свою новую политику", - приводит "Дождь" видео с заявлением Путина.

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве раскритиковали этот шаг, а команда нового президента Украины Владимира Зеленского призвала в ответ усилить антироссийские санкции.

23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

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18:24    
Россиянам не нужны выборы, дурацкие дебаты, а нужна ВЕЛИКАЯ, экспансионистская Россия!

17:10    
Прочитал два комментария. Один 14-26 угодливо лакейский за 30 серебряников. Второй 15-52 Бордунов, правдивый и честный! Может хватит тролли, лгать и изворачиваться? Кто хочет "лапши" покушать. Смотрите ТВ и читайте СМИ от ЕР!Давайте,хоть, здесь излагать все комментарии честно.

15:52   Бордунов  
Это выборы, Ваван. Настоящие выборы. Ты выиграл хоть одни выборы без вбросов, приписок, участков-призраков, армии бюджетников? Нет. Хоть однин настоящий конкурент был допущен на выборы? Нет. Ты дебатировал когда-нибудь в предвыборный период? Нет. Потому что жир или зю размажут тебя по студии. А теперь посмотри, куда с тобой скатилась Россия. Это успех? Нет, Вава, вот это и есть провал.

14:26    
Путин прав! Это провал не только Порошенко, но и его куратов из США и ЕС! Домогались западники Порошенко, что его начисто отверг украинский народ!

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