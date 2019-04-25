"Это полный провал политики Порошенко": Путин оценил президентские выборы на Украине

После двустороннего саммита глав Северной Кореи и РФ Ким Чен Ына и Владимира Путина последний дал небольшую пресс-конференцию по итогам дискуссии, где позволил журналистам задавать вопросы, связанные с международной повесткой дня. Большинство представителей СМИ интересовали последние события, произошедшие на Украине, а именно: выборы нового президента государства и упрощение получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.

Один из корреспондентов спросил Путина, как, по его ведению, при новом президенте будут складываться российско-украинские отношения и как он в целом оценивает прошедшие выборы. Путин ответил лаконично.

"Мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но это зависит от них. А оценивать... Ну что здесь оценивать. Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Посмотрим, как они выстроят свою новую политику", - приводит "Дождь" видео с заявлением Путина.

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве раскритиковали этот шаг, а команда нового президента Украины Владимира Зеленского призвала в ответ усилить антироссийские санкции.

23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.