Почти 400 метростроевцев получили февральские зарплаты благодаря приставам

Судебные приставы Петербурга добились выплаты почти 12 млн рублей долгов по зарплатам для 385 работников ЗАО "Тоннельный отряд-3", поделились в ФССП.

Ранее аналогичная "судьба" постигла и работников других подрядчиков "Метростроя", например, ЗАО "Управление № 10 Метрострой" и нескольких СМУ. Всего со счетов компании списано порядка 37 млн рублей, которые были распределены между строителями.

Прокладчики метро периодически бастуют с начала года, требуя от компании выплат положенного по закону жалованья. Периодически их протесты увенчиваются успехом: "Метрострой", проходящий через судебные тяжбы со Смольным, частично гасит задолженности перед своими сотрудниками.

22 апреля Арбитражный суд Петербурга отклонил иск на сумму 849,6 млн рублей, поданный "Метростроем" к городскому правительству. Суть данного конфликта состоит в том, что в декабре 2018 года городская администрация грозилась разорвать контракт с подрядчиком от 2014 года в одностороннем порядке, в то время как "Метрострой" считал себя безвинно пострадавшей стороной и требовал продления сроков строительства "фиолетовой" ветки подземки до конца весны 2019-го и многомиллионной компенсации.