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14:36

Почти 400 метростроевцев получили февральские зарплаты благодаря приставам

фото ЗакС политика Почти 400 метростроевцев получили февральские зарплаты благодаря приставам

Судебные приставы Петербурга добились выплаты почти 12 млн рублей долгов по зарплатам для 385 работников ЗАО "Тоннельный отряд-3", поделились в ФССП.

Ранее аналогичная "судьба" постигла и работников других подрядчиков "Метростроя", например,  ЗАО "Управление № 10 Метрострой" и нескольких СМУ. Всего со счетов компании списано порядка 37 млн рублей, которые были распределены между строителями.

Прокладчики метро периодически бастуют с начала года, требуя от компании выплат положенного по закону жалованья. Периодически их протесты увенчиваются успехом: "Метрострой", проходящий через судебные тяжбы со Смольным, частично гасит задолженности перед своими сотрудниками.

22 апреля Арбитражный суд Петербурга отклонил иск на сумму 849,6 млн рублей, поданный "Метростроем" к городскому правительству. Суть данного конфликта состоит в том, что в декабре 2018 года городская администрация грозилась разорвать контракт с подрядчиком от 2014 года в одностороннем порядке, в то время как "Метрострой" считал себя безвинно пострадавшей стороной и требовал продления сроков строительства "фиолетовой" ветки подземки до конца весны 2019-го и многомиллионной компенсации.

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