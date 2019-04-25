Журналистов "Новой газеты" задержали при работе над репортажем о забастовке врачей в Новгородской области

Правоохранители задержали корреспондента «Новой газеты» Нину Петлянову и фотокорреспондента издания Елену Лукьянову, когда они делали репортаж о забастовке врачей в городе Окуловка Новгородской области, передает «МБХ медиа».

По словам Петляновой, журналисты поехали на вызов с бригадой скорой помощи, и, пока пациента оформляли в больнице, начальник службы безопасности задержал их за нарушение правил режимного объекта. «Видимо, потому, что у нас был фотоаппарат», - предположила Петлянова.

Охранники вызвали Росгвардию и полицию, заявив, что журналисты не имели права находиться в больнице и фотографировать. По словам Петляновой, фотографий в больнице они не делали. В итоге полицейские взяли с журналистов объяснительные, позвонили в редакцию, проверили, что журналисты в командировке, и сфотографировали их документы.

«После этого отпустили без протокола, видимо, нарушения были не такие серьезные, чтобы оформлять протокол и дальше нас держать», - добавила Петлянова.

Забастовку врачи скорой помощи в Окуловке объявили 22 апреля. Они требуют увеличить оклады на 100%, до диалога с властью неукомплектованные бригады отказываются выезжать по вызову.