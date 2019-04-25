Нарусова заявила, что не голосовала за принятие закона о "суверенном рунете"

Сенатор Людмила Нарусова объяснила "Открытым медиа", каким образом так получилось, что её фамилия оказалась в числе проголосовавших за принятие законопроекта об автономном российском интернете, хотя она обещала, что выступит исключительно против инициативы. Согласно данным в базе Совфеда, вдова Анатолия Собчака поддержала пакет "ограничительных" поправок.

Нарусова утверждает, что на исход голосования повлияли технические перебои в работе электричества в верхней палате парламента.

"Я голосовала против закона о суверенном интернете. В день голосования в Совете Федерации были перебои с электричеством, и мы без света сидели. Видимо, из-за этого неправильно отобразился мой голос", - сообщила она изданию.

Между тем, информацию о каких-либо технических неполадках, произошедших в день голосования, в госоргане опровергают.

"Задержка [голосования] была, но к моменту голосования все системы работали, сбоев не было", - пояснила замначальника управления информации и взаимодействия со средствами массовой информации Совфеда Алла Мезенцева.

Нарусова, между тем, настаивает на своей версии событий, в связи с чем заявила, что в ближайшее время выступит с официальным опровержением того, что она якобы поддержала закон.

"Я выступала против этого закона и выступаю", - резюмировала она.