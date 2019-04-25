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16:03

Заброшенная гостиница на Карповке обрушилась во время разбора

фото ЗакС политика Заброшенная гостиница на Карповке обрушилась во время разбора

При разборе заброшенной гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки произошел обвал, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Обломки здания засыпали спецтехнику. На месте работают спасательные службы.

«Северная корона» известна среди петербуржцев мистической историей. В 1995 году здесь на празнике в честь пятилетия банка «Санкт-Петербург» умер митрополит Иоанн. Ему стало плохо в тот момент, когда к нему подошла супруга мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова и попросила благословения.

Здание оставалось долгостроем. В 2004 году у него сменился собственник, который собирался построить новый отель, но в вскоре было решено дом снести. В 2016 году было получено разрешение на строительство жилого комплекса на месте отеля.

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