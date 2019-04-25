Пришедшего на суд в "антипутинском" пиджаке активиста "Открытой России" увезли в полицию

Судебным приставам пришелся не по нраву пиджак, в котором активист "Открытой России" Дмитрий Скурихин пришел в Горсуд Петербурга на заседание по апелляции на собственный административный арест, поэтому его поспешно доставили в отдел полиции, сообщает "ОВД-Инфо".

На предмете одежды мужчины имелась вышитая надпись. Приставы, заметившие текст, сочли, что Скурихин позволяет себе "оскорбительные высказывания по отношению к действующей власти", поэтому вызвали сотрудников Росгвардии, которые и увезли его в 29 ОП.

Фото: Facebook Дмитрия Скурихина

Однако, поделился с изданием Антон Грачев, который должен был представлять интересы Скурихина на суде как общественный защитник, в отделе активист не задержался и был по прибытии отпущен обратно.

На сегодня, 25 апреля, было назначено рассмотрение апелляционной жалобы Скурихина на решение Красносельского райсуда по делу об организации "Марша материнского гнева" без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Скурихин был в числе задержанных на акции 10 февраля. В тот день в Петербурге, как и в других городах России, прошло шествие в поддержку участницы "Открытой России" Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. После мероприятия Скурихину присудили трое суток административного ареста по ст. 20.2.

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