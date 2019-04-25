Макаров убежден, что депутатом может стать каждый

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров в четверг, 25 апреля, встретился с городским советом старшеклассников и предложил его членам готовиться к парламентской карьере.

«Я убежден, что среди вас есть будущие депутаты. Но к лидерству надо готовиться. Наш город, наша страна создала социальные лифты, дающие любому возможность самореализации», - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Встреча спикера петербургского парламента со старшеклассниками состоялась в Мариинском дворце. Она прошла в рамках научно-практической конференции «Уроки парламентаризма: исторический опыт и современные практики – 2019».

Петербургский совет старшеклассников был сформирован при комитете по образованию в 2015 году. По словам представителей органа, его главные задачи - вовлечение школьников в общественную жизнь города и объединение школьного актива.

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