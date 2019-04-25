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Новости

18:45

Во ФСИН поведали, когда искусственный интеллект придет "на службу" в СИЗО

фото ЗакС политика Во ФСИН поведали, когда искусственный интеллект придет "на службу" в СИЗО

Разрабатываемое совместно ФСИН и "Сбербанком" программное обеспечение для биометрического распознавания лиц, созданное на основе технологии искусственного интеллекта, могут начать применять на практике уже этим летом, поделился со Znak.com замглавы ведомства Валерий Максименко.

Первыми "подопытными" учреждениями станут столичные СИЗО-4 ("Медведь") либо СИЗО-6 (женский изолятор).

Максименко уже рассказывал, что после того, как система будет на практике протестирована в СИЗО, её начнут внедрять и в колонии. Искусственный интеллект будет знать всё о заключенных и сотрудниках учреждений ФСИН: от статьи заключенного и его арестантском "бэкграунде" до распорядка дня работника колонии.

Внедрение данной меры, полагает Максименко, позволит сократить случаи нарушения внутренней дисциплины, а в случае какого-либо инцидента - установить виновного.

О том, что искусственный интеллект следует ввести в тюремный быт, заявлял ранее и глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

"В колониях и СИЗО человек, который сидит и смотрит на эти десятки экранов, не может увидеть реальное нарушение прав, нужна компьютерная программа, которая бы отслеживала нестандартное поведение", - констатировал правозащитник.

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