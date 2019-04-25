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19:23

Суд отложил заседание по делу ЛГБТ-активиста для вызова свидетелей

фото ЗакС политика Суд отложил заседание по делу ЛГБТ-активиста для вызова свидетелей

Куйбышевский районный суд отложил на 13 мая заседание по делу задержанного на акции «День молчания» ЛГБТ-активиста Степана Гатанова. Об этом 25 апреля ЗАКС.Ру сообщил представлявший активиста адвокат инициативной ЛГБТ-группы «Выход» Марк Алексеев.

Гатанову вменяют повторное нарушение установленного порядка проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП) во время акции «День молчания». Активист и адвокат на заседании 25 апреля заявили, что правонарушения не было.

Также на этом заседании допросили свидетеля. Он не участвовал в акции, но следил за ней, рассказал адвокат. По его словам, суд проявил инициативу и решил вызвать дополнительных свидетелей - сотрудников полиции, которые составили рапорт и протокол об административном правонарушении. 

ЛГБТ-акция «День молчания» направлена на привлечение внимания к проблеме замалчивания насилия, дискриминации и преступлений на почве ненависти. В Петербурге очередное такое мероприятие прошло 17 апреля на Невском проспекте. Полиция задержала 11 активистов и отвезла их в 28 отдел полиции. В тот же день активистов отпустили с протоколами о нарушении установленного порядка проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП). В отделе полиции оставили только Гатанова. Он просидел там двое суток.

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