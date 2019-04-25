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Новости

19:55

Кабмин не собирается запрещать россиянам провозить хамон и пармезан через границу

фото ЗакС политика Кабмин не собирается запрещать россиянам провозить хамон и пармезан через границу

Правительство России не собирается запрещать гражданам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате кабмина. По словам собеседника агентства, этот вопрос "не рассматривается".

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила ввести подобный запрет. Представители ассоциации полагают, что в продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов. Так, в "запретный" список предлагали внести хамон и пармезан.

С 2014 года западные страны ввели в отношении России санкции - как ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Сейчас в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Действие продуктового эмбарго продлено до конца 2019 года.

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22:17    
Национальная мясная ассоциация (она ж[цензура]да не-Димона) опасается, что в заграничных "продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов".
Зато за свою продукцию банда не-Димона может быть совершенно уверена: ведь в ней нет ни мяса, ни молока.

20:04    
Путинские министры должны отменить незаконное ограничение в 5кг продуктов животного и растительного происхождения при провозе через границу в личных целях.
Люди покупают продукты на свои деньги и в пределах общего ограничения по весу при провозе товаров через границу никто не имеет права вводить дополнительные ограничения!

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