Дмитрий Быков заявил об отравлении

Писатель и журналист Дмитрий Быков в эфире передачи "Один" на "Эхе Москвы" заявил, что причиной его тяжелой болезни стало отравление.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления - а это было отравление - она не установлена", - сказал Быков.

По словам Быкова, из-за этого ему стало плохо в самолете по пути в Уфу 16 апреля. Он утверждает, что у него нет диабета, гипертонии и "ни алкогольных, ни наркотических излишеств".

Быков пришел в себя после медикаментозной комы 21 апреля. Его госпитализировали в Уфе 16 апреля, затем перевезли в Москву. Точный диагноз неизвестен, появлялись слухи об инсульте, инфаркте головного мозга, сепсисе и последствии сахарного диабета. Окружение Быкова опровергало эти сведения.