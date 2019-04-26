Путин стал почетным доктором университета Цинхуа в Китае Ректор китайского университета Цинхуа Ци Юн вручил президенту России Владимиру Путину диплом о присвоении звания почетного доктора вуза, передает "Интерфакс". Церемония вручения состоялась в отеле "Дружба" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему приятно "вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу". Университет Цинхуа - один из ведущих университетов Китая, входит в состав девяти элитных вузов страны "Лига С9". Си Цзиньпин - выпускник Цинхуа, также этот вуз окончил бывший председатель КНР Ху Цзиньтао. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен