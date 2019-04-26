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9:57

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа в Китае

фото ЗакС политика Путин стал почетным доктором университета Цинхуа в Китае

Ректор китайского университета Цинхуа Ци Юн вручил президенту России Владимиру Путину диплом о присвоении звания почетного доктора вуза, передает "Интерфакс".

Церемония вручения состоялась в отеле "Дружба" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему приятно "вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".

Университет Цинхуа - один из ведущих университетов Китая, входит в состав девяти элитных вузов страны "Лига С9". Си Цзиньпин - выпускник Цинхуа, также этот вуз окончил бывший председатель КНР Ху Цзиньтао.

 

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18:47   Бордунов  
Это ему за вырубленную тайгу такая честь или за газ про себестоимости?

18:45    
16:14 - какой агрессивный холоп. Сам на коленях возле члена и от других того же требует. Ты уж, там один или с Сашей как-нибудь полюби родину, которая Путин.

16:14    
13-20, валежник собираешь?По чём продаёшь, юродивый? Быстро упал ниц и благодарить, щедроты путинские и медведевские На колени, холоп!

16:09    
Путину надо было сплясать и рожи покорчить в Китае.Ему бы ещё клоуна звание дали, в довесок к почётному доктору.

13:20    
12.16
А почему не экспорт высокотехнологичной продукции? Или кроме газа и нефти с хлором нечего экспортировать? Иди валежник собирай, пока разрешили.

12:26    
12-16, губу закатай! Вроде тебе что то достанется? Олигархи путинские, меж собой всё поделят. Тебе же, оставят, чтобы поклоны им бил и лебезил перед ними.

12:16    
Да, сейчас с вводом в строй газопровода "Сила Сибири" в Китай и ростом импорта китайских высокотехнологичных изделий товарооборот межу нашими странами должен достигнуть 200 миллиардов долларов, а со Штатами сейчас он сущие копейки!

11:12   Горожанин  
Интересно, этот "доктор" геморрой лечит, или только создает?

10:37    
10:04 Жертва гомосеков, разве ты не знаешь, что половина РФ находится в Европе?

10:27    
Тоже образование, и доктора похоже такие же как и здесь.

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