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11:28

Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов

фото ЗакС политика Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе есть перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы губернаторов. Первый пункт - уровень доверия к власти: президенту и руководителям высших органов исполнительной власти. Также есть пункты о производительности труда, уровне реальной среднемесячной зарплаты в регионе, объеме инвестиций в основной капитал, уровне бедности, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, естественном приросте населения, доступности жилья, качестве окружающей среды, уровне образования и другом.

До 1 июня администрация президента и правительство должны разработать методику расчета показателей, отчитываться по ним будут ежегодно до 1 марта. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

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11:50    
Раз Путин ничего не делает с теми, кто его обманывает и "распиливает" бюджет, то доверять нельзя!!! По его ближайшему окружению видно, чем на самом деле занимаются губернаторы и региональные правительства...

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