Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе есть перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы губернаторов. Первый пункт - уровень доверия к власти: президенту и руководителям высших органов исполнительной власти. Также есть пункты о производительности труда, уровне реальной среднемесячной зарплаты в регионе, объеме инвестиций в основной капитал, уровне бедности, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, естественном приросте населения, доступности жилья, качестве окружающей среды, уровне образования и другом.

До 1 июня администрация президента и правительство должны разработать методику расчета показателей, отчитываться по ним будут ежегодно до 1 марта. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.