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12:00

Дмитрий Быков отрицает злодейские замыслы в своем возможном отравлении

фото ЗакС политика Дмитрий Быков отрицает злодейские замыслы в своем возможном отравлении

Писатель и журналист Дмитрий Быков заявил, что не считает свое вероятное отравление чьим-то злым умыслом, это могло быть пищевое отравление или инфекция, передает ТАСС.

"Когда человек говорит, что он чем-то отравился, это не значит, что его обязательно кто-то отравил", - сказал Быков.

По словам Быкова, если бы его хотели отравить, то "смогли бы это сделать". "Я думаю, это или пищевое отравление, или инфекция, врачи этого тоже не исключают. Человек может или съесть какую-то дрянь, или воздушно-капельным путем ее подцепить, но видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу", - отметил писатель.

Быков добавил, что его выпишут в ближайшие дни, а чувствует он себя очень весело и легко. Он признался, что "давно не чувствовал такой радости от работы", но ходить ему пока трудно, его пошатывает.

Ранее Быков в эфире "Эха Москвы" заявил, что причиной его тяжелого состояния было отравление. Он пришел в себя после медикаментозной комы 21 апреля. Его госпитализировали в Уфе 16 апреля, затем перевезли в Москву. Точный диагноз неизвестен, появлялись слухи об инсульте, инфаркте головного мозга, сепсисе и последствии сахарного диабета. Окружение Быкова опровергало эти сведения.

 

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