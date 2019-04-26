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12:53

Суд запретил на два года стороннице Лимонова посещать уличные протесты

фото ЗакС политика Суд запретил на два года стороннице Лимонова посещать уличные протесты

Активистке незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольге Шалиной московский суд запретил принимать участие в уличных акциях. Административный надзор будет действовать до 2021 года. Известие об этом распространил Telegram-канал "Прямое действие". Женщине также придется в течение этого срока дважды в месяц отмечаться в отделе полиции.

Запрет отчасти мотивирован тем, что активистка дважды в 2018 году становилась объектом административного судопроизводства.

На экспозиции полицейской техники "Интерполитех" Шалиной удалось с криками запрыгнуть на автозак и разбросать протестные листовки. Ее оперативно задержали, госпитализировали, после чего дали пять суток спецприемника. Против нее также возбудили уголовное дело за разжигание ненависти, но прокуратура отменила это решение.

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