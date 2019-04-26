Суд запретил на два года стороннице Лимонова посещать уличные протесты

Активистке незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольге Шалиной московский суд запретил принимать участие в уличных акциях. Административный надзор будет действовать до 2021 года. Известие об этом распространил Telegram-канал "Прямое действие". Женщине также придется в течение этого срока дважды в месяц отмечаться в отделе полиции.

Запрет отчасти мотивирован тем, что активистка дважды в 2018 году становилась объектом административного судопроизводства.

На экспозиции полицейской техники "Интерполитех" Шалиной удалось с криками запрыгнуть на автозак и разбросать протестные листовки. Ее оперативно задержали, госпитализировали, после чего дали пять суток спецприемника. Против нее также возбудили уголовное дело за разжигание ненависти, но прокуратура отменила это решение.