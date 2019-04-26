Суд обязал "Новую газету" удалить текст про пытки в рамках дела о магнитогорском взрыве

Статью "Новой газеты" с жалобами на пытки в отношении задержанного по делу о новогоднем взрыве в Магнитогорске суд в Москве обязал удалить с сайта и опубликовать опровержение, передает "Медиазона". Таким образом был удовлетворен иск ФСБ к изданию. В статье пересказывались слова жены задержанного, заявившей о пытках.

"Сведения не соответствуют действительности, по крайней мене, отсутствуют доказательства применения пыток со стороны ФСБ", - приводится цитата представителя истца, прозвучавшая на заседании.

По словам ответчика, с сайта невозможно удалить только одну страницу с нужным текстом, а значит, придется удалять весь номер, что "Новую газету" никоим образом не устраивает. Издание будет обжаловать вынесенное решение.

Взрыв в подъезде жилого дома прогремел в ночь на 31 декабря и унес жизни 39 человек. Российские силовые структуры заявляли, что произошедшее не является терактом, а объясняется взрывом бытового газа. Однако в прессе появлялись и другие версии. Среди них была и такая, согласно которой ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", деятельность которой в РФ запрещена. Однако в Следственном комитете призвали не доверять этому сообщению и назвали приоритетной версией взрыв бытового газа.