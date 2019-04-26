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14:56

Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде

Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде. Решение принято 26 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья зачитала заключение медицинской экспертизы, согласно которому Цакунов не причинил вред здоровью полицейскому Александру Сухарукову при повреждении его зуба. Адвокаты Цакунова ходатайствовали об отмене меры пресечения и освобождении задержанного из под стражи. Гособвинитель согласилась изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Пострадавшего полицейского на заседании не было.

Рассмотрение дела продолжится 16 мая. Обвинение Цакунову переквалифицируют на ч. 1 ст. 318 УК РФ, которая предусматривает наказание за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья полицейского. Максимальное наказание по ней – 5 лет лишения свободы. Сейчас же Цакунова судили по ч.2 ст. 318 УК РФ, которая подразумевает до 10 лет колонии. 

Напомним, Цакунов был задержан 5 мая 2018 года в саду у Эрмитажа во время разгона полицией акции «Он нам не царь». Задержавший его полицейский Александр Сухаруков заявил, что Цакунов якобы выбил ему зуб. На видеозаписях момента задержания удара не видно. Цакунов находился в СИЗО почти год.

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