За пикет против сирийской войны на псковского "яблочника" составили протокол

В отношении задержанного в Пскове активиста Николая Кузьмина, выступавшего с плакатом против демонстрации трофейной военной техники из Сирии, составили административный протокол по классической "митинговой" статье 20.2 о нарушении правил пикетирования. Об этом сообщила "Псковская губерния".

Примечательно, что задерживал его, держащего транспарант с надписью "Тратьте деньги на родные больницы и школы, а не на чужую войну", лично начальник местной полиции Сергей Сурин.

Как сообщили в псковском управлении МВД, протестующий напрасно стал выступать прямо у железнодорожного вокзала, и если бы он выбрал другое место для пикета, то задержания бы не последовало.

Поезд с военной техникой, добытой на Ближнем Востоке, приехал в город в рамках акции "Сирийский перелом".

Фотография: "Псковская губерния"

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