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16:17

Минюст опроверг сведения о пытках Сенцова в ответе Страсбургскому суду

фото ЗакС политика Минюст опроверг сведения о пытках Сенцова в ответе Страсбургскому суду

Минюст в ходе переписки с представителями Европейского суда по правам человека, рассматривающими жалобу осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, заявил о том, что сведения о якобы применявшихся к зэку пытках при задержании не являются достоверными. Текст письма приводит издание "Медуза". В нем говорится также о том, что правоохранители очень добросовестно и дотошно проверили жалобы Сенцова и пришли к выводу, что о жестоком обращении речи идти не могло и не может.

По словам отечественных чиновников, вынесение сурового приговора режиссеру не было сопряжено с применением к суду так называемого административного ресурса, а сам приговор не является следствием какого-либо политического заказа. 

По обвинению в террористической деятельности украинец получил 20 лет российской колонии строгого режима в августе 2015-го. В 2018 году Сенцов 140 дней держал голодовку. За его жизнь и здоровье беспокоились граждане, в том числе публичные персоны по всему миру, требуя освобождения заключенного. Голодая, он требовал от российских властей выпустить из мест лишения свободы всех украинских политзаключенных.

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