После обысков в "Росбалте" главред информагентства обратился к Чайке

Главный редактор информационного агентства "Росбалт" Николай Ульянов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с пожеланием, чтобы тот оценил законность прошедших 18 апреля обысков в московской редакции и взял инцидент под личный контроль.

"Изъята дорогостоящая аппаратура, сорван творческий процесс и дестабилизирована жизнедеятельность информационного агентства", - пожаловался журналист, настаивая на том, что его коллеги в полном соответствии с Конституцией вольны собирать конфиденциальную инфрмацию и что это не повод для проведения силовых операций.

В качестве аргумента, подтверждающего его правоту, Ульянов напоминает Чайке о том, что очень быстро на защиту "Росбалта" встали не только российские, но и европейские общественные организации. Так, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов задумался о необходимости усилить законодательные меры по защите журналистов.

В день обыска стало известно о том, что проводили его в рамках уголовного дела о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.