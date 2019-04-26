В Нальчике задержали вооруженного боевика, готовившегося совершить теракт

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сотрудникам ФСБ удалось задержать имевшего при себе взрывное устройство боевика, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что мужчина связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" и по некоему приказу, полученному в Сирии, намеревался совершить теракт. По данным агентства, при себе у задержанного имелась экстремистская литература и "другие доказательства" того, что он является злоумышленником.

В отношении задержанного заведено уголовное дело.

Ранее, в Тюмени, в ночь на 13 апреля, двух забаррикадировавшихся в здании террористов удалось ликвидировать сотрудникам ФСБ. Как и в случае с задержанным в Нальчике, они были аффилированы с ИГ и вооружены.