Шлосберг вступил в публичный спор с бизнес-омбудсменом Псковской области

Пленарное заседание Псковского областного собрания депутат посетил местный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и, обсуждая тяготы ведения предпринимательства, вступил в бурную полемику с лидером псковского "Яблока" Львом Шлосбергом, сообщает пресс-служба партии.

По мнению депутата, материала, изложенного в докладе, который озвучил гость, недостаточно для того, чтобы решение накопившихся у предпринимателей проблем существенно продвинулось вперед. Шлосберг напомнил о том, что в год от предпринимателей, пользующихся упрощенной системой налогообложения, в региональный бюджет поступает только тридцатая часть всех денег, что "критично мало".

На вопрос о том, как бы Мурылев, став губернатором, разрешил эту коллизию, чиновник предложил только один вариант - еще "круче" поднять налоговую шкалу.

Бизнес-омбудсмен баллотировался на выборах главы области в 2018 году, выдвигаясь от КПРФ.