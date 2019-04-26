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26 апреля, 19:14

Обвиненной в шпионаже россиянке Бутиной США дали полтора года тюрьмы

фото ЗакС политика Обвиненной в шпионаже россиянке Бутиной США дали полтора года тюрьмы

Обвиненная властями США в прошлом году в шпионаже и частично признавшая свою вину россиянка Мария Бутина получила реальный 18-месячный срок заключения, сообщает "Интерфакс".

Представители ее защиты добивались того, чтобы ее выпустили из зала суда, зачтя женщине 9 месяцев "отсиженного". Сама Бутина тоже просила о снисхождении и получении возможности как можно скорее вернуться на Родину.

По данным следствия, Бутина, находясь в Штатах, с 2015-го по 2018 год исполняла поручения некоего высокопоставленного российского чиновника. Чаще всего под ним в СМИ подразумевали бывшего зампредседателя Ценробанка Александра Торшина. По некоторым данным, с его подачи Бутина могла участвовать во вмешательстве в выборы американского президента. 

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