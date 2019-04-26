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26 апреля, 19:42

Эсеры продолжают терпеть неудачу в борьбе за чистоту воздуха в Каменке

фото ЗакС политика Эсеры продолжают терпеть неудачу в борьбе за чистоту воздуха в Каменке

Продолжающаяся борьба городских справедливороссов за снижение класса опасности мусороперабатывающих заводов в Приморском районе по итогам переговоров 26 апреля с городской комиссией по землепользованию и застройке не увенчалась успехом, сообщает партийная пресс-служба.

Напомним, суть давно существующей проблемы состоит в том, что мусорный полигон "Новоселки" имеет первый, наивысший класс опасности и не защищен полагающейся в таких случаях по закону километровой санитарно-защитной зоной, притом, что в непосредственной близости от него продолжает разрастаться высокое жилое строительство, подступая к горам отходов все ближе.

С точки зрения градозащитников, еще большую опасность представляет собой годами планируемое строительство на территории района Каменка мусоросжигательного завода. Городская администрация так официально и не решила, пойдет она на этот шаг или нет. Обсуждение проблемы по существу в очередной раз отложили.

"Тема вызвала очень бурную реакцию у членов комиссии, около 40 минут длилось обсуждение. По итогам вице-губернатор Николай Линченко заявил, что в течение года (до лета 2020 года) профильные органы исполнительной власти должны подготовить единую схему обращения с отходами в Санкт-Петербурге и окончательно определить, нужно ли использовать участки в Каменке для строительства заводов", - рассказала депутат Надежда Тихонова.

Надежд на лучшее эсеры не оставляют, намереваясь и дальше добиваться своего.



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